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Прибыль Tesla выросла в 27 раз и стала рекордной

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Фото: Christian Charisius / DPA / Globallookpress.com

Tesla Илона Маска завершила первый квартал 2021 года с рекордной прибылью. Она выросла в 27 раз и составила 438 миллионов долларов в январе-марте (0,39 доллара в расчете на акцию) по сравнению с 16 миллионами долларов за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается на сайте компании.

Tesla от TradingView

Производитель показал прибыль седьмой квартал подряд. Выручка выросла с 5,99 до 10,39 миллиарда долларов. Компания поставила на рынок более полумиллиона автомобилей в 2020 году и 184,8 тысяч автомобилей по всему миру в первом квартале.

С начала года Tesla также заработала 101 миллион долларов на продаже биткоинов. Отмечается, что стоимость электромобилей в первом квартале стала на 13 процентов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Акции производителя упали на 3,1 процента после публикации отчетности, поскольку компания не обозначила конкретную цифру по поставкам автомобилей на этот год.

Ранее Маск потерял миллиарды долларов на фоне снижения стоимости акций его компании. Это произошло после аварии с Tesla, в результате которой погибли два человека. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. После этого Tesla загорелась, пожар тушили около четырех часов. Два человека погибли, при этом одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — на заднем.

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