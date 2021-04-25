Американский предприниматель, глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск станет телеведущим вечерней музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live. Об этом сообщил телеканал NBC.

Маск примет участие в выпуске, выход которого запланирован на 8 мая. В качестве музыкального гостя передачи выступит певица Майли Сайрус.

Ранее Маск назвал делом чести доставку российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на Crew Dragon. «Для нас будет делом чести перевозить космонавтов на [Crew] Dragon», — сказал глава SpaceX, не уточнив конкретных сроков, когда американский космический корабль начнет использоваться для отправки россиян на МКС.