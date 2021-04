Маск назвал делом чести перевозку россиян

Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал делом чести доставку российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление бизнесмена и инженера, сделанное в ходе прямой трансляции запуска тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.

«Для нас будет делом чести перевозить космонавтов на [Crew] Dragon», — сказал глава SpaceX, не уточнив конкретных сроков, когда американский космический корабль начнет использоваться для отправки россиян на МКС.

В апреле Falcon 9 Crew Dragon с площадки в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида стартовала к МКС с четырьмя астронавтами из США, Франции и Японии. Данная миссия (SpaceX Crew-2) стала второй регулярной для Crew Dragon. Согласно SpaceX, после пуска первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Таким образом SpaceX в 80-й раз сохранила первую ступень ракеты, использовавшуюся для орбитального запуска.

В том же месяце исполняющий обязанности главы НАСА Стив Юрчик в беседе со Spaceflight Now заявил, что первый полет российского космонавта на Crew Dragon к МКС произойдет, вероятно, в рамках миссии SpaceX Crew-4, то есть не ранее первого квартала 2022 года.

В марте «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павла Власова сообщил, что российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на МКС на Crew Dragon.