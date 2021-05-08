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Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю

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Фото: @samoylovaoxana

Бизнесвумен Оксана Самойлова вместе с супругом рэпером Джиганом сняла для отдыха на Мальдивах дорогостоящую яхту. Кадры опубликованы в сторис ее Instagram-аккаунта.

«Это совсем-совсем другие Мальдивы. Жить тут на лодке — это что-то просто фантастическое. У нас нереальная программа путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, ужинами и обедами на необитаемых островах», — написала она.

Как сообщает Telegram-канал «Только никому», в среднем за недельную аренду такой яхты придется заплатить 60 тысяч евро. С дополнительным услугами стоимость повысится до 90 тысяч евро.

В марте Самойлова похвасталась новым автомобилем Rolls-Royce Ghost, подаренным мужем. По словам бизнесвумен, она стала первой в России владелицей этой модели машины. Известно, что ее стоимость составляет от 27 до 35 миллионов рублей.

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