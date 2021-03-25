Оксана Самойлова похвасталась подаренным мужем Rolls-Royce

Супруга рэпера Джигана, владелица косметического бренда Sammy Beauty Оксана Самойлова похвасталась новым автомобилем Rolls-Royce Ghost. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

32-летняя знаменитость показала подаренный мужем серый автомобиль с белым салоном. По словам Самойловой, она стала первой в России владелицей модели Ghost. Известно, что ее стоимость составляет от 27 до 35 миллионов рублей. На размещенном в сети снимке она позирует на фоне машины, украшенной синим бантом и воздушными шарами, с букетом белых роз.

«Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек! Мой новенький красавчик, серый штормик», — подписала супруга Джигана пост, который набрал 1,1 миллиона лайков.

Поклонники принялись поздравлять знаменитость в комментариях: «Вау! Вот это подарок», «Шикарная машинка», «Кайф! Поздравляю», «Хороший муж плохой подарок не подарит. Очень красивый», «Крутяк! Желаю, чтобы каждой девушке дарили такие подарки».

В декабре 2020 года Оксану Самойлову уличили в подражании бывшей самой молодой миллиардерше Кайли Дженнер. Супруга рэпера Джигана поделилась кадрами со съемок рекламы новой коллекции собственного бренда косметики Sammy Beauty. На них Самойлова танцует в коротком комбинезоне зеленого цвета рядом с актерами в костюмах эльфов. Пользователи сети обратили внимание на сильное сходство ее образа с нарядом Дженнер, в котором она позировала для рекламы собственной марки Kylie Cosmetics.