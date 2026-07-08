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09:04, 8 июля 2026Бывший СССР

В МИД Украины заявили об отсутствии разрешений для ударов по территории России

Сибига: Украине не нужны разрешения других стран для ударов по территории России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lee Jin-Man / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киеву не нужны разрешения других стран для ударов по территории России. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

По его словам, Украина продолжит совершать атаки.

«Это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН», — отметил дипломат.

Ранее Андрей Сибига заявил, что получит от министра иностранных дел КНР Ван И приглашение посетить Китай. Он также призвал Китай поддержать прекращение огня и приветствовал намерение Пекина активнее участвовать в мирном процессе.

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