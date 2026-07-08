В МИД Украины заявили об отсутствии разрешений для ударов по территории России

Сибига: Украине не нужны разрешения других стран для ударов по территории России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киеву не нужны разрешения других стран для ударов по территории России. Его слова приводит Telegram-канал ведомства.

По его словам, Украина продолжит совершать атаки.

«Это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН», — отметил дипломат.

Ранее Андрей Сибига заявил, что получит от министра иностранных дел КНР Ван И приглашение посетить Китай. Он также призвал Китай поддержать прекращение огня и приветствовал намерение Пекина активнее участвовать в мирном процессе.