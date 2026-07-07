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22:42, 7 июля 2026Бывший СССР

Глава МИД Украины собрался в Китай

Сибига заявил, что получил от Ван И приглашение посетить Китай
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что получит от министра иностранных дел КНР Ван И приглашение посетить Китай. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства.

«Андрей Сибига сообщил, что получил приглашение от китайского министра Ван И совершить визит в Китай», — говорится в публикации.

Когда глава МИД Украины собирается посетить КНР, пока неизвестно, даты визита прорабатываются. Цель поездки в ведомстве не уточнили, однако сообщили, что во время переговоров с Ван И Сибига призвал Пекин поддержать прекращение огня и поприветствовал готовность Китая играть более активную роль в достижении мира.

Ранее Сибига заявил, что Украина заинтересована в обмене информацией о России с Японией. Как отметил министр по итогам двухдневного визита в Токио, Киев интересует информация о якобы существующих дальневосточных угрозах со стороны России.

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