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09:07, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Варламов назвал самую большую ошибку эмигрантов

Блогер Варламов назвал ошибкой надежду эмигрантов на возвращение в Россию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал главной ошибкой эмигрантов то, что они надеются на возвращение в Россию. Своим мнением он поделился в ролике, опубликованном на YouTube.

«Мне один мой умный знакомый сказал: "Чем быстрее ты начнешь жить, понимая, что ты никогда не вернешься, что той жизни уже никогда не будет, тем тебе будет проще"», — сказал блогер.

Варламов добавил, что многие релоканты считают, что временно уехали из России и вскоре вернутся обратно. По мнению блогера, они совершают большую ошибку. «[Нужно] жить так, что старой жизни не будет никогда, никогда не будет той России, никогда ты не вернешься», — отметил он.

Ранее Варламов назвал ошибку, из-за которой многие эмигранты пускают свою жизнь под откос. Он предостерег релокантов от того, чтобы подделывать документы и получать необходимые бумаги неофициальным путем.

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