Варламов назвал самую большую ошибку эмигрантов

Блогер Варламов назвал ошибкой надежду эмигрантов на возвращение в Россию

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал главной ошибкой эмигрантов то, что они надеются на возвращение в Россию. Своим мнением он поделился в ролике, опубликованном на YouTube.

«Мне один мой умный знакомый сказал: "Чем быстрее ты начнешь жить, понимая, что ты никогда не вернешься, что той жизни уже никогда не будет, тем тебе будет проще"», — сказал блогер.

Варламов добавил, что многие релоканты считают, что временно уехали из России и вскоре вернутся обратно. По мнению блогера, они совершают большую ошибку. «[Нужно] жить так, что старой жизни не будет никогда, никогда не будет той России, никогда ты не вернешься», — отметил он.

Ранее Варламов назвал ошибку, из-за которой многие эмигранты пускают свою жизнь под откос. Он предостерег релокантов от того, чтобы подделывать документы и получать необходимые бумаги неофициальным путем.