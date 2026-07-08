Женщина зашила рот соседке

В Японии женщина из префектуры Ибараки зашила рот соседке

В Японии женщина из префектуры Ибараки напала на соседку по комнате и зашила ей рот. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел в городе Кога 29 июня. Около двух часов дня в магазин рядом с жилым комплексом прибежала 42-летняя женщина с зашитым нитками ртом и протянула продавцу листок с просьбой о помощи. Прибывшая на место полиция задержала 49-летнюю Масаэ Сакураи, которая жила вместе с пострадавшей.

После оказания помощи женщина рассказала, что долго не могла позвать на помощь, потому что боялась Сакураи. Известно, что женщины жили вместе с апреля 2025 года. Их сосед рассказал, что Сакураи была малообщительной, однако всегда вела себя спокойно. Мотивы ее поступка пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина украл у соседки выигрышный лотерейный билет на шесть миллионов батов. Позже вор испугался разоблачения и сжег билет.