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Из жизни
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09:01, 8 июля 2026Из жизни

Женщина зашила рот соседке

В Японии женщина из префектуры Ибараки зашила рот соседке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В Японии женщина из префектуры Ибараки напала на соседку по комнате и зашила ей рот. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел в городе Кога 29 июня. Около двух часов дня в магазин рядом с жилым комплексом прибежала 42-летняя женщина с зашитым нитками ртом и протянула продавцу листок с просьбой о помощи. Прибывшая на место полиция задержала 49-летнюю Масаэ Сакураи, которая жила вместе с пострадавшей.

После оказания помощи женщина рассказала, что долго не могла позвать на помощь, потому что боялась Сакураи. Известно, что женщины жили вместе с апреля 2025 года. Их сосед рассказал, что Сакураи была малообщительной, однако всегда вела себя спокойно. Мотивы ее поступка пока неизвестны.

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