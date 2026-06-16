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Из жизни
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21:06, 16 июня 2026Из жизни

Мужчина украл у соседки лотерейный билет с выигрышем на 13 миллионов рублей и сжег его

В Таиланде мужчина украл лотерейный билет с крупным выигрышем и сжег его
Никита Савин
Никита Савин

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде мужчина украл у соседки выигрышный лотерейный билет на шесть миллионов батов (13,3 миллиона рублей) и сжег его, испугавшись разоблачения. Об этом пишет Mothership.

54-летняя Саян из провинции Сукхотхай купила три лотерейных билета и зашла к соседке Вэу, чтобы проверить их. Один из билетов принес ей крупную сумму. Вэу предложила подруге оставить билеты у нее на ночь, чтобы не ходить с ними по улице. Когда Саян вернулась на следующий день, соседка неожиданно заявила, что ошиблась, ни один билет не выиграл и она их выбросила. Саян не поверила Вэу и проверила мусорный бак рядом с ее домом. Там нашлись только два билета.

Тайка обратилась в полицию. Вэу и ее мужа Дате вызвали на допрос. Супруги отрицали кражу билета и разрешили обыскать их дом. При этом Вэу заявила, что вернула Саян все три билета. Однако 11 июня Дате признался в краже. Он сказал, что забрал выигрышный билет и сжег его, когда Саян обратилась в полицию. Мужчина считал, что соседка слишком робкая и не станет писать заявление. Дате сказал, что жена ничего не знала о краже. При этом женщина призналась, что спрятала билет, но не знала, что его нашел муж.

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Саян сказала, что очень огорчилась, когда узнала, что билет украли люди, которых она считала друзьями. Ни устроители лотереи, ни полиция пока не ответили, сможет ли женщина получить выигрыш. Будут ли привлечены к ответственности Дате и Вэу, также неизвестно.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи из Великобритании попал в тюрьму за жестокое ограбление. В 2014 году мужчина выиграл 100 тысяч фунтов стерлингов.

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