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09:00, 8 июля 2026Наука и техника

Популярное заблуждение пользователей компьютеров объяснили

How-To Geek: Один провод USB-C предложили использовать для зарядки всех гаджетов дома
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Популярные USB-зарядки можно использовать как с компьютерами, так и со смартфонами и прочей техникой. Об этом сообщает издание How-To Geek.

По словам журналистов медиа, разнообразие проводов USB-C и различных зарядок вынуждает пользователей иметь несколько аксессуаров — отдельный для ноутбука, смартфона и так далее. Авторы объяснили, что владельцы гаджетов часто заблуждаются, когда не используют один провод для всех устройств и объяснили детали.

В материале говорится, что современные зарядки для компьютеров могут поддерживать протокол USB Power Delivery 3.1. Он обеспечивает мощность подачи энергии до 240 ватт. Этого с лихвой хватает как для обеспечения электричеством компьютера, так и смартфона, планшета и прочих устройств. «Универсальность — главное преимущество формата USB-C», — отметили журналисты.

Также специалисты рассказали, что USB-провод подходит и для других задач. С его помощью можно передавать данные с устройства на устройство и даже картинку от компьютера на монитор. «Один разъем может заряжать почти все ваше оборудование, управлять дисплеями, передавать данные на сверхвысоких скоростях — это очень хорошо», — подытожили авторы.

Ранее авторы портала BGR перечислили недостатки подержанных компьютеров. К ним отнесли потенциальные проблемы с компонентами, изношенные детали и отсутствие поддержки.

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