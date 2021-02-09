Раскрыта стоимость «парящего над землей» Rolls-Royce Джастина Бибера

Журналисты раскрыли стоимость «парящего над землей» автомобиля канадского поп-исполнителя Джастина Бибера. Об этом сообщает TMZ.

Речь идет об изготовленном на заказ двухместном Rolls-Royce Wraith 2018 года выпуска, футуристичный дизайн которого был вдохновлен Солнечной системой. Цена автомобиля до тюнинга составляла 330 тысяч долларов (25 миллионов рублей). При этом, по информации сайта Motor.ru, после обновления дизайна машины ее стоимость выросла до 25 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей).

Известно, что тюнингом Rolls-Royce занималась команда мастеров американского ателье West Coast Customs. Так, для того, чтобы создать иллюзию «парения» над землей, тюнеры расширили кузов и переоформили переднюю часть автомобиля, изменив воздухозаборники и бампер.

Помимо этого на заднюю часть машины механики добавили дополнительные изгибы и установили треугольные фары. Вдобавок колеса Rolls-Royce обрамили кузовными панелями, а диски скрыли под накладками.

Ранее в феврале горящий в российском городе автомобиль Rolls-Royce попал на видео. Инцидент произошел в Сочи на территории элитного жилого комплекса «Актер Гэлакси». На размещенных кадрах видно, как пожарные тушат горящую машину Rolls-Royce модели Wraith. Отмечается, что спасатели быстро прибыли на место возгорания, однако передняя часть иномарки полностью выгорела.