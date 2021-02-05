Горящий в российском городе автомобиль Rolls Royce попал на видео

@sochinow / Telegram

Горящий в российском городе автомобиль марки Rolls Royce за десятки миллионов рублей попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Сочи Онлайн».

Инцидент произошел в Сочи на территории элитного жилого комплекса «Актер Гэлакси». На размещенных кадрах видно, как пожарные тушат горящую машину Rolls Royce модели Wraith. Отмечается, что спасатели быстро прибыли на место возгорания, однако передняя часть иномарки полностью выгорела.

Как сообщает издание, по факту произошедшего проводится проверка. Поджигатели все еще не найдены.

Известно, что стоимость аналогичного автомобиля на портале «Авто.ру» варьируется от 12 до 22 миллионов рублей.

В феврале 2020 года свадебная Lamborghini врезалась в автомобиль и превратилась в огненный шар. В Великобритании арендованный для свадьбы суперкар Lamborghini превысил допустимую скорость и совершил наезд на припаркованную машину Volkswagen Golf. В результате ДТП нарушитель получил травму головы, а его спутница и водитель Volkswagen получили несущественные травмы.