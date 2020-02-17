Свадебная Lamborghini врезалась в автомобиль и превратилась в огненный шар

dailymail.co.uk

Арендованный для свадьбы суперкар итальянского производителя Lamborghini врезался в Volkswagen Golf и превратился в огненный шар. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в британском городе Бредфорд 16 февраля. Как сообщила местная полиция, зеленая свадебная Lamborghini превысила допустимый лимит скорости в 40 миль в час (64 километра в час) и совершила наезд на припаркованную машину. Последняя, в свою очередь, ударила соседний автомобиль марки Kia.

В результате ДТП 25-летний нарушитель получил травму головы и госпитализирован в больницу Leeds General Infirmary. Его спутница и водитель Volkswagen получили несущественные повреждения.

В настоящий момент полиция ведет расследование произошедшего.

В январе в сети появилось видео, как суперкар Lamborghini Aventador сгорела дотла в тоннеле. Пожар удалось потушить. Отмечалось, что автомобиль загорелся из-за технической неисправности.

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