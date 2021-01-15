Россияне скупили рекордное количество автомобилей Rolls-Royce

Английский производитель автомобилей Rolls-Royce продал россиянам рекордное количество автомобилей с 1910 года. Об этом сообщается в заявлении на сайте бренда.

Представители марки назвали показатели историческими, поскольку продажи Rolls-Royce в 2020 году достигли абсолютных значений. По итогам года клиенты купили более 200 автомобилей, что составляет прирост четыре процента по сравнению с 2019 годом.

«Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce», — говорится в заявлении компании. Региональный директор Rolls-Royce Motor Cars в Европе Джулиан Дженкинс подчеркнул, что гордится впечатляющим результатом продаж в России, «особенно в текущие непростые времена».

В январе 2019 года стало известно о том, что Rolls-Royce продал рекордное количество машин за всю историю. Всего в течение 2018 года клиентами из более чем 50 стран мира было куплено 4107 машин. На тот момент самой востребованной моделью стал Rolls-Royce Phantom.