Rolls-Royce продал рекордное количество машин за всю историю

В 2018 году английский производитель автомобилей Rolls-Royce установил рекорд мировых продаж за свою 115-летнюю историю. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 января.

Всего в течение года клиентами из более чем 50 стран мира было куплено 4107 машин. Сильнейшими рынками для бренда остались Центральная и Южная Америка, однако рост продаж отмечен и в остальных регионах присутствия марки.

В России продажи новых автомобилей возросли на четыре процента по сравнению с 2017 годом. Спрос на машины с пробегом по программе Provenance Pre-Owned также достиг максимального значения. Сообщается, что самой востребованной моделью стал Rolls-Royce Phantom.

Первые Rolls-Royce Cullinan переданы владельцам еще в декабре 2018 года. Предварительные заказы на эти автомобили размещены вплоть до второй половины 2019 года.

Свой первый внедорожник компания Rolls-Royce официально представила в мае 2018-го. Машина получила название Cullinan в честь крупнейшего алмаза в истории, найденного в Африке в 1905 году. Новый автомобиль оснащается двигателем V12 объемом 6,75 литра мощностью в 571 лошадиную силу и с крутящим моментом 850 Ньютон-метров.

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