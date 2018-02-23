Rolls-Royce сказал новое слово в люксовой индустрии

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce официально сообщил о некоторых деталях будущей полноприводной модели марки под названием Cullinan. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель компании.

Опция Cullinan Viewing Suite позволяет нажатием кнопки выдвинуть из багажного отделения площадку с кожаными креслами и коктейльным столиком. «С этой смотровой площадки владелец Cullinan может любоваться природными пейзажами, следить за спортивными состязаниями или за выступлением детей на школьных матчах, — пояснили представители компании. — Подобная концепция — новое слово в автомобильной и люксовой индустриях».

В феврале 2018 года Rolls-Royce официально рассекретил название будущей полноприводной модели марки. Название Cullinan автомобиль получил в честь самого большого в мире алмаза, найденного в 1905 году в Южной Африке.

Технические характеристики модели пока не разглашаются. Машина станет вторым после Phantom VIII автомобилем, построенным на алюминиевой пространственной раме «Архитектура роскоши» (Architecture of Luxury). Прототип автомобиля также был известен как проект Cullinan. Марка решила сохранить обозначение, так как, по мнению компании, оно подходит для модели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!