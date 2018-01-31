Cadillac оснастил Escalade более мощным двигателем

В России начались продажи обновленной версии Cadillac Escalade. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

Автомобиль получил более мощный двигатель — при том же рабочем объеме в 6,2 литра, восьмицилиндровый силовой агрегат развивает мощность 426 лошадиных сил. Также машина получила новую 8-ступенчатую коробку передач, зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео и систему автоматической парковки. Для модели теперь доступны доступны три дополнительных цвета кузова, один дополнительный цвет интерьера, а также новый дизайн колёсных дисков.

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Разгон с места до 100 километров в час занимает 6,7 секунды. Рама автомобиля полностью изготовлена из полого прямоугольного профиля, на 75 процентов состоящего из высокопрочной стали. Система автоматической парковки позволяет выполнять параллельную или перпендикулярную парковку. Для нахождения подходящего парковочного места система использует ультразвуковые датчики и контролирует направление автомобиля.

Цена автомобиля в России пока не сообщается.

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