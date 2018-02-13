Рассекречено название первого внедорожника Rolls-Royce

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce официально рассекретил название будущей полноприводной модели марки. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель компании.

Автомобиль получит название Cullinan в честь самого большого в мире алмаза, найденного в 1905 году в Южной Африке. Технические характеристики модели пока не разглашаются. Машина станет вторым после Phantom VIII автомобилем, построенным на алюминиевой пространственной раме «Архитектура роскоши» (Architecture of Luxury).

Прототип автомобиля также был известен как проект Cullinan. Марка решила сохранить обозначение, так как, по мнению компании, оно подходит для модели.

«Это самое подходящее название для этой исключительной модели. Culinnan — автомобиль с кристально четким предназначением, безукоризненным качеством, эффектной внешностью, выполненный с предельным вниманием к деталям и меняющий представления о масштабе возможностей в сегменте ультралюкс. Как и алмаз Cullinan, самый крупный и безупречный алмаз в истории, он прекрасен в своем совершенстве», — пояснил генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.

Срок начала серийного выпуска автомобиля и его цена в России пока не сообщаются.

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