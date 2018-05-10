Дебютировал самый роскошный внедорожник

Английский производитель роскошных автомобилей официально представил первый внедорожник в своей истории. Машина получила имя Cullinan в честь крупнейшего алмаза в истории, найденного в Африкев 1905 году. Об этом сообщает пресс-релиз компании, находящийся в распоряжении «Ленты.ру».

Машина построена на новой платформе, которую британцы называют «Архитектура роскоши» (Architecture of Luxury). Помимо Cullinan ее использует и флагманский седан Phantom VIII. Новый внедорожник оснащается двигателем V12 объемом 6.75 литра мощностью 571 л.с. и с крутящим моментом 850 Н·м. Машина оснащена приводом на все колеса и механизмом поворота задних колес. Главной задачей инженеров компании было обеспечение комфорта на любой дороге и за ее пределами.

Фото: Rolls-Royce 1 /4

«Запуск нового Rolls-Royce – исторический момент в истории индустрии роскоши. Сегодня мы задаем высокий стандарт и представляем новый класс автомобилей, адресованный тем, кто занимает высокое положение в обществе, ведет мобильный образ жизни и не привязан к одному месту. Они хотят получить новый тип автомобиля, который откроет свободу передвижений в условиях безграничной роскоши», — прокомментировал дебют машины, генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.

Покупатели Rolls-Royce Cullinan смогу выбрать между обычным складывающимся задним диваном и двумя роскошными раздельными креслами. В разделяющую их консоль встроены подставки под бокалы для шампанского. Одной из особенностей машины является стеклянная перегородка между багажником и пассажирским отсеком, которая должна понизить уровень шума в салоне и не растрачивать прохладу в нем, когда багажник открыт в жару. Перегородка делает Cullinan первым трехобъёмным SUV в мире.

Ранее британцы рассказали о еще одной эксклюзивной опции кроссовера под названием Cullinan Viewing Suite — площадке с кожаными креслами и коктейльным столиком, которую можно одним нажатием кнопки выдвинуть из багажного отделения. По идее создателей владельцы кроссовера смогут использовать Cullinan Viewing Suite для того, чтобы полюбоваться видами природы.