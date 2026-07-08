В регионе России произошел пожар на инфраструктурном объекте после налета дронов ВСУ

В Воронежской области произошел пожар на инфраструктурном объекте после налета дронов ВСУ

В Воронежской области произошел пожар на инфраструктурном объекте после налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram.

По данным губернатора, всего минувшей ночью дежурными силами противовоздушной обороны в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов.

Предварительно, никто не пострадал. «В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. На месте работают оперативные службы», — обозначил Гусев. О каком конкретно объекте идет речь — не уточняется.

Глава региона также сообщил о сохраняющемся в Воронежской области режиме беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июля над регионами России было уничтожено 415 беспилотников ВСУ. Под удар попали Крым и Татарстан, а также Липецкая, Владимирская, Вологодская, Рязанская области, Московский регион и Краснодарский край.