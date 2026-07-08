Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Финляндии Александра Стубба о поддержке лидерами стран НАТО ударов вглубь России признанием в соучастии в украинском военном конфликте. Его слова приводит РИА Новости.
Российский политик обратил внимание на то, что НАТО использовала Украину как инструмент в борьбе с Россией, пытаясь при этом официально дистанцироваться от прямого ввязывания в вооруженный конфликт.
«Слова Стубба — это признание агрессоров, их соучастия в украинском военном конфликте», — заключил Константинов.
Ранее Стубб сделал заявление о том, что все лидеры стран-участниц Североатлантического блока якобы понимают, почему Киев наносит удары. По его словам, они также полностью выступают за усиление давления на Россию и продолжение военных поставок.