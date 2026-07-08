В Крыму назвали заявление Стубба о поддержке НАТО ударов по России признанием в соучастии

Константинов назвал заявление Стубба о поддержке НАТО ударов по РФ признанием в соучастии

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента Финляндии Александра Стубба о поддержке лидерами стран НАТО ударов вглубь России признанием в соучастии в украинском военном конфликте. Его слова приводит РИА Новости.

Российский политик обратил внимание на то, что НАТО использовала Украину как инструмент в борьбе с Россией, пытаясь при этом официально дистанцироваться от прямого ввязывания в вооруженный конфликт.

«Слова Стубба — это признание агрессоров, их соучастия в украинском военном конфликте», — заключил Константинов.

Ранее Стубб сделал заявление о том, что все лидеры стран-участниц Североатлантического блока якобы понимают, почему Киев наносит удары. По его словам, они также полностью выступают за усиление давления на Россию и продолжение военных поставок.