Жена российского олигарха попыталась отсудить яхту при разводе и получила отказ

Бывшая жена российского олигарха Фархада Ахмедова Татьяна попыталась отсудить у него при разводе 115-метровую яхту Luna и получила отказ. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Верховный суд Маршалловых Островов, тихоокеанского государства в Микронезии, постановил, что он не имеет полномочий привести в исполнение приказ о передаче имущества. Только дубайский суд, где в настоящее время находится яхта Luna, может принудить к смене владельца.

Известно, что в 2020 году суд Дубая постановил, что яхта стоимостью 453 миллиона фунтов стерлингов (46,6 миллиарда рублей) не может быть передана Ахмедовой, поскольку она нарушила постановление Высокого суда Лондона о замораживании активов супруга, которое было вынесено в конце слушания о разводе.

Фархад Ахмедов купил судно в 2014 году у миллиардера Романа Абрамовича за 300 миллионов фунтов стерлингов (30,9 миллиарда рублей). Яхта оснащена девятью каютами, гостевой комнатой для 18 человек, двумя вертолетными площадками, бассейном, небольшой подводной лодкой и спасательными шлюпками.

Ранее в мае в Севастополе захотели продать яхту за 190 миллионов рублей. Согласно тексту предложения, моторное судно Azimut Magellano голубого цвета, изготовленное итальянской верфью Azimut Yachts, имеет четыре каюты и семь спальных мест. 24-метровая яхта оснащена судовыми 8-цилиндровыми двигателями мощностью в тысячу лошадиных сил, которые позволяют развивать скорость в 23 узла.