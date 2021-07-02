Один из самых богатых людей России стал владельцем яхты за 1,4 миллиарда рублей

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел яхту за 20 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей). Об этом сообщает Bloomberg.

54-летний предприниматель стал владельцем 43-метрового гоночного судна Skorpios, на строительство которого ушло четыре года. Яхта названа в честь частного греческого острова, который купила дочь Рыболовлева Екатерина в 2013 году за 153 миллиона долларов (11,2 миллиарда рублей).

По данным Bloomberg, состояние Рыболовлева оценивается в 10,9 миллиарда долларов (802,2 миллиарда рублей). Бизнесмен входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes. Рыболовлев — бывший фактический владелец «Уралкалия» в 1990-2000-х годах. В 2011 году предприниматель стал основным владельцем футбольного клуба «Монако» (восьмикратного чемпиона Франции по футболу).

Ранее в июне европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей. Речь идет о судне Somnio длиной 221,8 метра. Для него была придумана новая категория — «яхтенный лайнер». На борту лодки размещены 39 апартаментов класса люкс, они продаются по цене от 8,1 миллиона фунтов стерлингов (613 миллионов рублей).