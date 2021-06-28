Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей

Норвежская судостроительная компания Vard построила самую большую яхту в мире, она оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о судне Somnio длиной 221,8 метра, которое признали самой большой яхтой в мире. Кроме того, для него была придумана новая категория — «Яхтенный лайнер». На борту лодки размещены 39 апартаментов класса люкс, они продаются по цене от 8,1 миллиона фунтов стерлингов (613 миллионов рублей).

Приобрести жилье на борту европейского судна возможно только по приглашению или рекомендации. Каждые апартаменты оснащены личной кухней, тренажерным залом, библиотекой, внутренней и внешней обеденной зоной и гардеробной. Помимо этого, владельцы будут иметь доступ к винному погребу с 10 тысячами бутылок вина, дегустационному залу, множеству ресторанов и баров, а также пляжному клубу с инвентарем для занятий водными видами спорта.

По информации издания, как только все апартаменты на борту Somnio будут распроданы, судно отправится в кругосветное путешествие. Благодаря современному бортовому оборудованию ученые смогут проводить исследования океанской среды и информировать путешественников о последних глобальных проблемах и способах их решения.

Согласно материалу, личность владельца яхты строго засекречена. Общая стоимость Somnio составляет 430 миллионов фунтов стерлингов (43 миллиарда рублей).

Ранее в июне мужчина угнал яхту за десятки миллионов рублей ради развлечения. 56-летний Роберт Моррис (Robert Morris) украл 14-метровое судно Jeanneau Prestige 500 с пристани Rouses Point, расположенной в северной части штата Нью-Йорк. Отмечается, что сотрудники пограничной службы, которые патрулировали водное пространство на вертолете, обнаружили неопознанный катер вблизи острова Бертон.