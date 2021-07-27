Макгрегор посмеялся над смертью отца Нурмагомедова и удалил твит

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор посмеялся на смертью отца россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соответствующий пост спортсмен оставил в своем Twitter, но позже удалил публикацию.

Ирландец отреагировал на запись российского бойца, который поздравил американца Дастина Порье с победой над Макгрегором фразой «Добро всегда побеждает зло». Ирландский спортсмен спустя две недели написал: «Значит ковид — добро, а отец — зло?»

Макгрегор уступил Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 июля. Врач остановил схватку после первого раунда, в концовке которой ирландец оступился и упал, сломав ногу.

Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, умер в июле 2020 года. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.