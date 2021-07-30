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Журова оценила резкое высказывание гребчихи из США по поводу успеха россиян

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Светлана Журова
Светлана Журова
Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова оценила резкое высказывание гребчихи из США Меган Калмо, которая заявила, что ей противно наблюдать за успехами российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, тогда как их, по ее мнению, вообще не должно быть на соревнованиях. В беседе с «Лентой.ру» политик предположила, что виной такого отношения служит пропаганда или желание найти виновного в собственных неудачах.

Меган Калмо в своем аккаунте в Twitter призналась, что ей противно наблюдать за победой российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. «Видеть в призерах тех, кто здесь не должен быть — противное чувство. Сочувствую остальным участникам финала», — написала спортсменка.

К сожалению, наше участие вызывает у них недоумение

Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что реагировать на подобные выпады смысла нет. «Нужно понимать, что перед нами жертва пропаганды, которая в последнее время развилась в американских СМИ и ничего с этим не поделать», — считает политик.

«Последние события, связанные с допингом, раскручивались и связывались исключительно с Россией, как будто в других странах таких проблем нет. Это было сделано умышленно с политической точки зрения. И, к сожалению, никто не публиковал в дальнейшем расследование и решение Спортивного арбитражного суда, который фактически оправдал российских спортсменов, а все действия, которые были заявлены обвинением, не подтвердились. Но понятно, что это не доносилось до широкой общественности и спортсменов. И очевидно, почему зачастую они негодуют по поводу того, что русские опять участвуют в соревнованиях. Им же не объяснили, что они прошли суд и его выиграли», — пояснила Журова.

Политик допустила, что многие зарубежные спортсмены до сих пор находятся в неведении, что и влечет за собой негативную реакцию на успехи российских спортсменов. «К сожалению, наше участие вызывает у них недоумение. Их накрутили, завели, а потом не объяснили, что против русских были проведены недружественные действия и их обвинили в том, чего они не делали. Этого они не знают», — заявила депутат Госдумы.

Журова подчеркнула, что сейчас на Олимпиаде в Токио выступает новое поколение спортсменов, которые были «проверены под лупой».

«Это с одной стороны такая беспомощность, когда ты проиграл и начинаешь обвинять других, что они играют не честно, а с другой стороны — это реально зомбирование», — отметила политик.

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская 29 июля выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Первое место заняли спортсменки из Новой Зеландии. Бронзу взяли спортсменки из Канады. Сборная США не пробилась в финал.

Российские спортсмены выступают на Играх в Токио без гимна и флага. Официально отечественные атлеты представляют Олимпийский комитет России.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил двухлетний запрет на выступления отечественных атлетов под флагом страны на международных стартах. К этому привел допинговый скандал в российском спорте.

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