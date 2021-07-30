Россиянин Башаев победил украинца и завоевал бронзу в дзюдо на Олимпиаде

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В поединке за третье место в весовой категории свыше 100 килограммов россиянин победил украинца Якова Хаммо. В полуфинальной встрече российский спортсмен уступил грузинскому спортсмену Гураму Тушишвили.

Перед поединком с грузином Башаев победил сенегальца Мбаньика Ндиайе и француза Тедди Ринера.

Башаев принес в копилку сборной России 33-ю медаль. Всего в активе сборной 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей. В общем зачете команда находится на четвертом месте.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.