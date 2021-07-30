Российские теннисисты Рублев и Павлюченкова вышли в финал Олимпиады

Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде, победив австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский дуэт выиграл в трех сетах — 5:7, 6:4, 13:11. В финале они встретятся с победителями полуфинала Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия), который пройдет позднее 30 июля.

Ранее 30 июля российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады в одиночном разряде. В полуфинале он оказался сильнее испанца Пабло Карреньо Бусты — 6:3, 6:3. В решающем матче он встретится с немцем Александром Зверевым, который обыграл первую ракетку мира Джоковича.