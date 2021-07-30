Хачанов победил обыгравшего Медведева испанца и вышел в финал Олимпиады

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту в полуфинале Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 30 июля. Матч завершился победой россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Игра длилась 1 час 19 минут.

В финале россиянин встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым. Спортсмены выйдут на корт 30 июля.

В 1/4 финала Карреньо Буста обыграл другого российского теннисиста — Даниила Медведева. На турнире Хачанов посеян под 12-м номером, у Бусты пятый номер посева.