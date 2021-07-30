МОК прокомментировал конфликт теннисиста Медведева и иностранного журналиста

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал конфликт, возникший между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом Себастьяном Намиасом. Об этом сообщает ТАСС.

В организации не встали на сторону Медведева, заявив, что и спортсмены, и представители СМИ «имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности».

28 июля во время интервью в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов читерами (обманщиками, мошенниками). После этого теннисист потребовал выгнать репортера. Журналист заявил, что удивлен реакцией россиянина, так как его соотечественник Карен Хачанов не разозлился, услышав это слово.

Позже Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу провокационного вопроса, заданного чилийским журналистом теннисисту Даниилу Медведеву. МОК отреагировал на запрос российской делегации, Оргкомитет Олимпийских игр начал расследование инцидента.