Путин обратился к ставшим двукратными олимпийскими чемпионами россиянам

Президент России Владимир Путин обратился к пловцу Евгению Рылову и стрелку Виталине Бацарашкиной, ставшим двукратными олимпийскими чемпионами на Играх в Токио. Текст поздравительных телеграмм опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил мастерство и волю спортсменов к победе. Он также поблагодарил тренеров, которые готовили атлетов к соревнованиям. По словам президента, Рылов и Бацарашкина достойно представляют Россию на Играх.

Рылов и Бацарашкина завоевали по второй золотой медали в пятницу, 30 июля. Пловец первенствовал на дистанции 200 метров на спине, а Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Ранее Рылов взял в Токио золото на дистанции 100 метров на спине. Бацарашкина была первой в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Кроме того, в активе обоих спортсменов есть по серебру нынешней Олимпиады. Соревнования завершатся 8 августа.