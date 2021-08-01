В РУСАДА отреагировали на призывы USADA раскрыть результаты допинг-проб россиян

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отреагировали на призывы руководства Антидопингового агентства США (USADA) раскрыть результаты допинг-проб россиян, выступающих на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов счел слова президента USADA Трэвиса Тайгерта популизмом. По мнению российского специалиста, его коллега ставит под сомнение саму работу мировой антидопинговой системы в аспекте лабораторных исследований.

Ранее 1 августа в Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали выпад Тайгерта в адрес российских спортсменов. В комитете подчеркнули, что российские атлеты находятся под контролем в большей степени, чем спортсмены из других стран.

В своем выступлении Тайгерт призвал обнародовать результаты допинг-проб спортсменов, выступающих на Играх. Он подчеркнул, что это особенно важно именно в отношении российских атлетов.

Отечественные спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях под флагом России и лишены возможности получать награды под гимн страны. На Олимпиаде в Токио они формально представляют Олимпийский комитет России.