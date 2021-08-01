Глава USADA призвал раскрыть результаты тестов на допинг спортсменов из России

Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал раскрыть результаты тестов на допинг спортсменов из России. Об этом сообщает Yahoo Sports.

«Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России», — сказал он.

До этого Тайгарт заявил, что участие России в олимпийских играх можно считать насмешкой. Россия продолжает скрывать свое мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Запрет [на использование национальной символики] является фарсом. Это даже с трудом можно назвать ребрендингом, подчеркнул глава USADA.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конфликты при участии российских спортсменов, происходящие на Олимпийских играх в Токио. Дипломат сочла происходящее попыткой спровоцировать россиян. Она отметила, что россияне проходят испытания с достоинством.

В основном конфликты между российскими спортсменами и другими посетителями Олимпиады начинались на фоне обвинений в обмане и использовании допинга. Так, микст-зоне чилийский корреспондент, задавая вопрос теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов обманщиками. Кроме того, американский пловец Райан Мерфи, проигравший россиянину Евгению Рылову в заплыве 200 метров на спине, усомнился в честности соревнований.