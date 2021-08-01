В США заявили о «насмешке» России над Олимпийскими играми

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил о «насмешке» России над Олимпийскими играми в Токио. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Материалы по теме «Проверьте их на допинг!» Почему россияне терпят нападки на Олимпиаде в Токио и за что их хвалят иностранцы «Мы едем бороться!» В Токио стартуют Олимпийские игры. У кого из российских спортсменов есть шансы завоевать золото?

По его словам, Россия продолжает скрывать свое мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Тайграт отметил, что настоящий запрет является фарсом. Это даже с трудом можно назвать ребрендингом, подчеркнул глава USADA. «Недостаточное наказание позволило России насмехаться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей», — подчеркнул американец.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов оценил данные американских СМИ о том, что российские спортсмены употребляют допинг на Олимпиаде в Токио. По словам Антонова, эти «голословные спекуляции вызывают недоумение». «Россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе», — отметил он.