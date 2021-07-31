Американские шпажисты провели акцию против партнера по команде на Олимпиаде

Американские шпажисты Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес провели акцию против партнера по сборной Алена Хаджича во время командного турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В пятницу, 30 июля, трио спортсменов из США вышли на матч 1/8 финала против Японии в розовых масках. Хаджич, который на турнире был запасным, надел черную маску, так как ничего не знал о планах партнеров.

Выступление американских фехтовальщиков связано с обвинениями Хаджича в сексуальных домогательствах. Эпизоды произошли в период с 2013 по 2015 год. Суд не обнаружил серьезных доказательств и разрешил Хаджичу поехать на Олимпиаду, однако тот был вынужден жить отдельно от команды за пределами олимпийской деревни.

Американцы в 1/8 финала проиграли Японии, которая в итоге победила в этом виде программы. Хаджич не принял участия ни в одном поединке.