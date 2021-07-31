В Госдуме отреагировали на победу команды российских саблисток на Олимпиаде

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на победу российских саблисток в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он отметил, что финальный поединок получился очень упорным и интересным. «Француженки пытались догнать российскую команду, но воля, сила, опыт и дружба наших спортсменок помогли устоять», — добавил Свищев. Он также отметил, что гордится россиянками.

Российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях на Играх в Токио ранее в субботу, 31 июля. В решающей встрече россиянки одержали победу над командой Франции — 45:41.

В поединках турнира участвовали Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова. Олимпиада завершится 8 августа.