Российская саблистка Великая рассказала о несправедливости на Олимпиаде

Российская саблистка Софья Великая рассказала о несправедливости на Олимпийских играх. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсменка обратила внимание на то, что по регламенту командных соревнований медали получают только те спортсменки, кто непосредственно участвовал в поединках. Запасной, если он не выходил на дорожку, остается без награды.

«Конечно, хотела бы обратить на это внимание. Возможно, в будущем стоит что-то изменить, так как это несправедливо. Хочется, чтобы полноценная команда получала награды и почести», — заявила Великая.

Ранее 31 июля российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях на Играх в Токио. В решающей встрече россиянки одержали победу над командой Франции — 45:41.

В поединках турнира, помимо Великой, участвовали Ольга Никитина и София Позднякова. В качестве запасной в российской команде находилась Светлана Шевелева. Она не принимала участие во встречах и не получила золотую медаль.