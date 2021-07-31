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Российская саблистка Великая фехтовала в финале Олимпиады с травмой

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Софья Великая (справа)
Софья Великая (справа)
Фото: Reuters

Российская саблистка Софья Великая фехтовала с травмой в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом тренер сборной России Ильгар Мамедов рассказал в эфире «Матч ТВ».

Мамедов заявил, что у 36-летней спортсменки было мышечное повреждение, из-за чего тренерский штаб планировал провести замену по ходу решающего поединка. Великая отметила, что не могла подвести команду, так как в финале происходила настоящая борьба. «У меня старая школа, поэтому я никогда не сдаюсь, как бы мне плохо ни было», — подытожила она.

Ранее 31 августа российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях на Играх в Токио. В решающей встрече россиянки одержали победу над командой Франции — 45:41. Отечественную команду представляли Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова.

26 июля Великая уступила Поздняковой в финале личного турнира Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу Поздняковой.

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