Российские саблистки вышли в финал Олимпийских игр

Российские саблистки попали в решающую стадию командных соревнований на Олимпиаде в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/2 финала россиянки одержали победу над командой Южной Кореи — 45:26. Отечественную команду представляли Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова.

В решающей встрече Россия сыграет с Францией, которая в 1/2 финала турнира оказалась сильнее итальянок со счетом 45:39. Финал пройдет позднее в субботу, 31 июля в 13:30 по московскому времени.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.