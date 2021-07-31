Российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях на Играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече россиянки одержали победу над командой Франции — 45:41. Отечественную команду представляли Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова.

26 июля Позднякова завоевала золото в финале личного турнира Олимпиады в Токио. В финале она победила соотечественницу Великую.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.