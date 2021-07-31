Сборная России сохранила позиции в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Сборная России осталась на четвертом месте в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В активе российских спортсменов в общей сложности 37 медалей (11 золотых наград, 15 серебряных и 11 бронзовых). Лидирует команда Китая (21, 13, 12). Ее ближайшими преследователями являются спортсмены из Японии (17, 5, 8). Сборная США (16, 17, 13) находится на третьей строчке.

В субботу, 31 июля, россияне завоевали три медали. Женская команда саблисток в составе Ольги Никитиной, Софии Поздняковой и Софьи Великой стала обладательницей золотых медалей. Кроме того, серебро и бронзу в стрельбе из винтовки с 50 метров с трех позиций взяли Юлия Зыкова и Юлия Каримова соответственно.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.