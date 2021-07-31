Россиянки Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе

Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную награду Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с 50 метров с трех положений. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительницей стала швейцарка Нина Кристен. При этом в квалификации Зыкова показала лучший результат, установив олимпийский рекорд. Еще одна россиянка Юлия Каримова завоевала бронзу.

30 июля россиянка Виталина Бацарашкина победила в финале турнира по скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров на Играх в Токио. Кроме того, спортсменка стала сильнейшей в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Также на ее счету серебро в смешанных парах.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.