Олимпийской чемпионке из Росгвардии присвоили звание лейтенанта

Российской спортсменке и военнослужащей Росгвардии Виталине Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 30 июля 24-летняя россиянка принесла десятое золото отечественной сборной на Олимпиаде в Токио. Бацарашкина победила в финале турнира по скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров.

Для Бацарашкиной золотая медаль стала уже второй на Играх в Токио. 25 июля она стала сильнейшей в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Также на ее счету серебро в смешанных парах.

Бацарашкина — инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро россиянка завоевала серебряную медаль.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.