Сборная России сохранила позиции в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Сборная России сохранила четвертое место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В активе российских спортсменов в общей сложности 34 медали (десять золотых наград, 14 серебряных и десять бронзовых). По-прежнему лидирует команда Китая (19, 10, 11). Ее ближайшими преследователями остаются спортсмены из Японии (17, 4, 7). Сборная США (14, 16, 11) расположилась на третьей строчке.

Ранее 30 июля мужская сборная России по фехтованию на шпаге завоевала серебро, уступив в финале соперникам из Японии. Дзюдоист Тамерлан Башаев выиграл поединок за третье место в категории до 100 килограммов. Российская лучница Елена Осипова завоевала серебро в личном первенстве.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.