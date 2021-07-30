Российские шпажисты проиграли Японии и завоевали серебро на Олимпиаде

Мужская сборная России по фехтованию на шпаге завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в командном первенстве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира россияне встретились с хозяевами соревнований — японской командой. Поединок завершился со счетом 45:36 в пользу японцев. Сборную России в этом виде программы представляли Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Теперь в активе сборной России 34 медали. Спортсмены завоевали десять золотых, 14 серебряных и десять бронзовых медалей. Команда находится на четвертом месте в общем зачете.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

