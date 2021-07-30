Кремль высказался о нападках на российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о нападках на российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Он посоветовал россиянам завоевывать побольше медалей, желательно золотых, и не обращать внимания на негативный информационный фон. Песков добавил, что в Москве поддерживают спортсменов.

Ранее в пятницу, 30 июля, американский пловец Райан Мерфи усомнился в честности победы россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 метров на спине. Другой участник этого заплыва, британец Дюк Гринбанк, заговорил о существовании государственной системы поддержки допинга, не уточняя конкретной страны.

29 июля американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противно было наблюдать за тем, как россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали на Олимпиаде. За день до этого во время интервью в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов читерами (обманщиками, мошенниками).