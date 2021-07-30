Захарова рассказала о провокациях против российских спортсменов на Олимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конфликты при участии российских спортсменов, происходящие на Олимпийских играх в Токио. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале.

Дипломат сочла происходящее попыткой спровоцировать россиян. «С каким невероятным достоинством наши в Токио проходят испытания. И я не только о спорте. Но и о бесконечных провокациях, включая информационные. Истинное великодушие», — рассказала она.

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В основном конфликты между российскими спортсменами и другими посетителями Олимпиады начинались на фоне обвинений в обмане и использовании допинга. 28 июля теннисист, дважды финалист турниров серии «Большого шлема» Даниил Медведев после победы над итальянцем Фабио Фоньини в 1/8 финала олимпийского турнира столкнулся с претензиями иностранного журналиста. В микст-зоне чилийский корреспондент, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов обманщиками. После этого теннисист потребовал выгнать репортера.

Кроме того, американский пловец Райан Мерфи, проигравший россиянину Евгению Рылову в заплыве 200 метров на спине, усомнился в честности соревнований. При этом он не выдвинул конкретных обвинений. Рылов в ответ заявил, что никогда не принимал допинг, а также отметил, что соперник имеет право на любое мнение.

С негативными комментариями выступила и гребчиха из США Меган Калмо: она призналась, что ей противно наблюдать за победой российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. «Видеть в призерах тех, кто здесь не должен быть — противное чувство. Сочувствую остальным участникам финала», — написала спортсменка.