Разозлившуюся из-за побед россиян на Олимпиаде американку затравили в соцсетях

Американскую гребчиху Меган Калмо, разозлившуюся из-за побед россиян на Олимпиаде в Токио, затравили в Instagram.

Спортсменка опубликовала пост, в котором рассказала о множестве поступивших в ее адрес оскорблений. Она также отметила, что несмотря на это, никогда не поменяет свою точку зрения. Публикация собрала более двух тысяч комментариев, среди них сотни записей на русском языке.

«Не лезь в политику! Тебя там тоже не должно было быть!» — написал platov777. «Зависть — это грех», — отметила

turishchevayulia. «Не пошли бы вы куда подальше, дорогая Меган», — добавила nasimova_ekaterina.

29 июля Калмо заявила, что ей противно было наблюдать за тем, как россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали на Олимпиаде в академической гребле. Игры завершатся 8 августа.

