Сборная России опустилась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России опустилась на одну позицию в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Теперь российская команда занимает пятое место, имея в активе 44 награды, из которых 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. На четвертое место поднялись австралийцы (14, 3, 14). Лидирует команда Китая (24, 14, 13). Ее ближайшими преследователями являются спортсмены из США (20, 23, 16). Сборная Японии (17, 5, 9) находится на третьей строчке.

1 августа российские боксеры Имам Хатаев и Андрей Замковой завоевали две бронзовые награды в боксе, теннисист Карен Хачанов выиграл серебро в одиночном разряде, гимнастка Анастасия Ильянкова — на брусьях, а фехтовальщики — в мужской командой рапире. Кроме того, в российском финале парного теннисного разряда Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали олимпийскими чемпионами, а Елена Веснина и Аслан Карацев завоевали серебро.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.

